Vítor Pereira visado no Brasil: "Usou a doença de um familiar, não teve coragem"

Técnico trocou Corinthians pelo Flamengo, mas a mudança não caiu bem a Zé Elias, antigo jogador do Timão

A saída de Vítor Pereira do Corinthians para o Flamengo ainda dá muito que falar no Brasil. Zé Elias, um antigo jogador do Timão, deixou fortes acusações ao técnico português.

"É lamentável, porque ele [Vítor Pereira] usou a doença de um familiar, não teve coragem para falar a verdade. O que ele fez foi sujo, não foi correto. Todas a pessoas que olharem para o Vítor Pereira vão chamá-lo de mentiroso", referiu o agora comentador, em declarações à ESPN.

Recorde-se que, no momento da saída, Vítor Pereira invocou motivos familiares, garantindo que não iria para qualquer outro clube do Brasil.