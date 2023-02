Vítor Pereira vence com reviravolta; ex-Benfica entrega vitória a António Oliveira

Flamengo operou uma reviravolta frente ao Volta Redonda.

O Flamengo, orientado por Vítor Pereira, venceu esta madrugada por 2-0 em casa do Volta Redonda, em jogo da oitava jornada do campeonato carioca, regressando à liderança da competição.

Os homens da casa até foram quem inauguraram o marcador, aos 45+1 minutos, por intermédio de Luizinho, sendo que o ex-Benfica Gabriel Barbosa falhou uma grande penalidade ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, Gabigol redimiu-se desse lance, empatando a partida aos 58' e operando a reviravolta no marcador aos 74', tornando-se no décimo maior goleador da história do Flamengo, com 142 golos. Aos 90+4', Pedro fechou a contagem, fixando o 3-1 final.

Com a vitória, o Flamengo regressou à liderança do campeonato carioca, somando 17 pontos, mais um do que o vice-líder Botafogo, de Luís Castro, que joga esta noite frente ao Vasco da Gama (23h30).

Já no campeonato paranaense, o Coritiba, treinado por António Oliveira, venceu pela margem mínima na receção ao Londrina (1-0), em jogo relativo à décima jornada.

O único golo da partida chegou aos 80 minutos por parte de Rodrigo Pinho, avançado que deixou o Benfica no mercado de inverno.

O Coritiba segue desta forma no terceiro lugar do respetivo campeonato estadual, estando a cinco pontos do líder Athletico Paranaense (25) e a um do Operário, segundo classificado.