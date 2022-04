Vítor Pereira vai continuar a mudar o onze do Corinthians: "Não há outra forma"

Técnico utilizou 22 jogadores numa sequência de três jogos num curto espaço de tempo

Com dificuldades para gerir o cansaço da equipa, Vítor Pereira apostou em 22 jogadores diferentes nos últimos três jogos do Corinthians. O técnico explicou o porquê, no final da partida com o Deportivo Cali.

"Para manter o nível, ter uma equipa competitiva daqui a três dias, temos que mudar os jogadores. Não há outra forma", afirmou.

Vítor Pereira explorou ainda mais a ideia, em declarações aos jornalistas, explicando que o ritmo alto dos seus treinos exige mudanças.

"O que é claro para mim, independentemente da idade, é de que não é possível, se estivermos cansados, jogar com o ritmo que pretendo e que trabalhamos nos treinos. A lição é misturar um pouco para manter a equipa num nível competitivo alto. O desafio é misturar, permitir que eles recuperem, que não sejam forçados a jogar com uma grande fadiga", referiu.