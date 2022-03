Vítor Pereira: uma goleada no Brasil depois da estreia a perder

Corinthians, treinado pelo português, recebeu e venceu o Ponte Preta, por cinco golos sem resposta.

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, goleou por 5-0 na receção à Ponte Preta, na 11.ª e penúltima jornada da fase de grupos do campeonato paulista de futebol.

Depois da derrota com o São Paulo (1-0) na estreia, o técnico luso alcançou o primeiro triunfo ao segundo jogo à frente do "timão" - o primeiro perante os adeptos corinthianos -, que começou a ser construído por Renato Augusto, aos 15 minutos, e foi dilatado no primeiro tempo por Paulinho, aos 45, e Gustavo Mosquito, aos 45+3.

Na segunda parte, a passe de Fágner, que já tinha assistido para o golo de Paulinho, o Corinthians elevou para 4-0 por Adson, aos 61 minutos, e Gustavo Mantuan, aos 90+5, fez o 5-0 final.

O Corinthians lidera o grupo A, com 20 pontos, com sete de vantagem sobre o Guarani, segundo, com mais um jogo, enquanto a Ponte Preta, que não vence há cinco jogos no estadual e luta pela permanência, é quarta colocada do agrupamento D, com oito pontos, a 11 do líder Bragantino.