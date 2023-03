"Vítor Pereira? Tivemos os nossos problemas e ele já não faz mais parte do Corinthians"

Jogador do Corinthians fala da passagem de Vítor Pereira, atual treinador do Flamengo, pelo clube.

Giuliano, jogador do Corinthians, em entrevista ao "Bola da Vez", recordou a passagem de Vítor Pereira pelo clube, passagem essa que terminou com muita polémica à mistura, tendo o treinador português acabado por rumar ao Flamengo.

Questionado sobre a diferença na relação com Fernando Lázaro, atual treinador do Corinthians, e o técnico luso, o médio ofensivo admite que não tinha a mesma abertura com Vítor Pereira.

"Tinha a mesma abertura com Vítor Pereira que tem com Lázaro? Não, não tinha. Basicamente não tinha", começou por dizer, antes de descrever o período em que foi treinado pelo português como sendo de "crescimento".

"Particularmente, para mim, o tempo com o Vítor Pereira foi de crescimento. Eu jogava pouco, percebia que tinha de treinar mais. Não estava a jogar, alguma coisa estava errada, tinha de me dedicar mais. Para mim foi um tempo de resiliência, de paciência, de entender que faço parte do grupo, de crescimento individual", descreveu, antes de confirmar alguns problemas e virar o pensamento para o presente e futuro e não para o passado:

"Claro que tivemos os nossos problemas e ele já não faz mais parte do Corinthians. Temos de parar de falar nele, no Corinthians. Já virámos a página, já passou. Hoje nós temos de falar do Fernando [Lázaro], do trabalho que ele está a fazer, do grupo que nós temos, os jogadores. Não podemos ficar a olhar para trás. O Vítor [Pereira] veio, fez o trabalho dele, pode ter dado certo, pode não ter dado certo, ele teve os acertos e os erros, a personalidade é de cada um, não julgo o que ele fez, porque é uma questão dele, individual, é ele como pessoa. Ele já passou, temos de olhar para a frente."