Vítor Pereira: "Título? Frio na barriga é fome ou problema no intestino"

Na madrugada deste domingo, o Flamengo venceu o rival Fluminense, por 2-0, na primeira mão da final do Campeonato Carioca - o segundo jogo está marcado para 9 de abril. Leia as declarações do treinador português Vítor Pereira após o jogo.

Frio na barriga por se aproximar de um título? "Frio na barriga é fome ou problema no intestino. Estamos mais preparados, naturalmente temos que evoluir. Os jogadores estão alinhados, não só os 11 que iniciaram hoje, mas toda a gente está alinhada. Passado esse período de entendimento do que o treinador quer e o que os jogadores podem dar, vamos continuar a evoluir. Estou satisfeito, não só com os 11, mas com todo o plantel, porque eles têm trabalhado muito e focados."

Gabigol ficou no banco: "Primeiro dizer que é um jogador fundamental, importantíssimo, capitão. Conto com ele até pela qualidade que tem. Pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade e progressão sem a bola. Ele também teve uns dias parado por conta da lesão. Durante 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Everton Cebolinha e o Matheus França, para mim, iam ser importantes estrategicamente. Foi isso que entendi. A conversa com o Gabi foi tranquila, honesta e conto com ele pro próximo jogo."

Sofrimento para segurar o resultado? "Para mim não é sofrimento, é gestão. Saber gerir os momentos do jogo. Jogar com bola e sem bola. Sabemos que o Fluminense tem a tendência de ficar sem bola. Sabíamos que chegaria o momento em que precisaríamos de gerir, ficar sem bola e saber o momento de acelerar. No primeiro tempo, falhamos por decisões tomadas, o que faz parte. A segunda parte já foi gerida de outra forma. Não tem a ver com o sistema, mas com os jogadores que interpretam. Com as características dos jogadores que estão em campo."