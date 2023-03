Vítor Pereira sofre mais um dissabor no Flamengo: "Os resultados vão aparecer"

Vítor Pereira, treinador do Flamengo

Perdeu a oportunidade de conquistar a Taça Guanabara após a derrota com o Vasco da Gama.

O Flamengo, de Vítor Pereira, perdeu a oportunidade de conquistar a Taça Guanabara, troféu entregue ao vencedor da fase regular do Carioca, após perder o dérbi frente ao Vasco da Gama (0-1). Com um tiro de primeira de fora da área, "Puma" Rodríguez foi o responsável por mais um dissabor para o treinador português, que terá no próximo dia 8 uma nova oportunidade para conquistar o primeiro título pelo rubro-negro: será coroado campeão caso não perca frente ao Fluminense.

"Não temos de sair envergonhados daqui. Estamos a trabalhar bem e os resultados vão aparecer", afirmou o visado Vítor Pereira.

"Uma equipa que joga como nós, que trabalha como nós e trabalha todos os dias de forma exemplar, hoje, para mim, faltaram os golos. Enfrentámos um grande adversário, que tem as suas qualidades, mas do primeiro ao último minuto trabalhámos, trabalhámos e trabalhámos. Há o sentimento de que estamos no caminho certo em termos de trabalho. Faltaram os golos e a tranquilidade que os golos nos dão", apontou.