Vítor Pereira sobre Pelé: "Uma lenda que nunca será esquecida"

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, morreu esta quinta-feira. Tinha 82 anos

Os treinadores de portugueses a trabalhar no Brasil lamentaram hoje a morte de Pelé, aos 82 anos, com mensagens em que destacam o seu papel naquele desporto, considerando "uma lenda" e o "rei".

Vítor Pereira, que trocou o Corinthians pelo Flamengo, afirmou que Pelé nunca será esquecido.

"Uma lenda que nunca será esquecida. Descanse em paz rei do futebol. Obrigado", escreveu o treinador luso.

Luís Castro, técnico do Botafogo, partilhou uma imagem do seu clube nas redes sociais, considerando Pelé como "eterno".

Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo alinhado pelo clube brasileiro Santos e pelos norte-americanos

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998 e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).