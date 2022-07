Vítor Pereira sobre a passagem aos "quartos" da Libertadores: "Vai ficar na história"

Sem golos no tempo regulamentar, a eliminatória ficou decidida nos penáltis. Após oito rondas de remates, o Corinthians carimbou o bilhete para os oitavos de final da Libertadores, deixando o Boca Juniors pelo caminho.

Na madrugada desta quarta-feira, o Corinthians garantiu a passagem aos quartos de final da Taça Libertadores ao bater o Boca Juniors nas grandes penalidades. Depois de um empate sem golos em São Paulo, registou-se novo 0-0 na Argentina e a eliminatória decidiu-se através da marca dos onzes metros.

No final do encontro, o treinador português Vítor Pereira, que orienta a equipa brasileira, salientou o "espírito" dos seus jogadores e uma "vitória heroica" que vai "ficar na história" do clube.

"O espírito [da equipa] muitas vezes supera as dificuldades. Temos muitos jogadores de fora. Mesmo com tantas dificuldades, não nos apoiamos nelas, chegamos aqui e lutámos até o último minuto. É uma vitória que vai ficar na história do Corinthians. Foi uma vitória heroica, de um grupo de jogadores que tem o espírito corintiano. Eles sabem sofrer, continuar organizados, lutar e competir até ao final. Para mim, fomos justos vencedores pelas nossas atitudes no jogo", afirmou.



"Mantemo-nos vivos no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e agora na Libertadores. Tenho visto este espírito em praticamente todos os jogos. Este é o espírito, esta humildade, a forma como trabalhamos. O espírito dos que estão de fora, a tentativa de ajudar quem está dentro [do campo], os que entram, é um grupo espetacular", acrescentou o técnico.



O vencedor da eliminatória entre o Flamengo e o Tolima será o adversário do Timão nos quartos de final da competição.