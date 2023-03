Vítor Pereira sob pressão: "Esperamos que acabe a época melhor do que começou"

Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, deixa um recado ao treinador português

A experiência de Vítor Pereira no Flamengo não começou da melhor forma e o técnico português enfrenta o que resta da temporada sob grande pressão.

Em declarações ao Globoesporte, após o sorteio da Taça do Brasil, o vice-presidente para o futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou do trabalho de Vítor Pereira: "Nós contratamos o Vítor Pereira para ser o treinador da temporada. É isso que a gente espera, que ele complete a temporada de uma forma melhor do que começou."

"O Flamengo entra na competição para ganhar. O campeonato é relevante em função de que perdemos as últimas duas finais que disputamos. Era importante conquistar, mas já passou... O Flamengo vem forte para essa temporada. Nós ainda vamos disputar os principais campeonatos. Temos a Libertadores para segurar o título também, assim como a Copa do Brasil, e temos o Brasileirão. A Libertadores é um campeonato importante em função da fase que estamos a viver no Flamengo", completou Marcos Braz.