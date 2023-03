Vítor Pereira revoluciona o onze do Flamengo para o dérbi decisivo com o Fluminense

Clássico, a contar para a Taça Guanabara, disputa-se esta madrugada no Maracanã (00h10 pela hora portuguesa). Treinador português muda oito jogadores, dois de forma forçada, por lesão. Basta um empate ao técnico português para conquistar a Taça Guanabara.

Vítor Pereira deu de manhã à equipa o onze para o jogo do Flamengo contra o Fluminense, para a Taça Guanabara, no Maracanã, e as escolhas do treinador português para o clássico chegaram à Imprensa brasileira. A atravessar uma fase complicada, o técnico vai mudar oito jogadores, operando uma revolução para espicaçar a equipa. Basta um empate para Vítor Pereira conquistar a Taça Guanabara.

Em relação ao onze do último jogo, contra o Vasco da Gama, são como antes mencionado seis as mudanças por opção, com mais duas forçadas por lesão. Saem Santos, Varela, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vidal e Everton Ribeiro, além dos lesionados Thiago Maia e David Luiz; entram Matheus Cunha, Pablo, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Matheuzinho, Igor Jesus, Matheus França e Cebolinha.

Apenas se mantiveram no onze Gerson, Arrascaeta e Gabigol.

O Fla-Flu disputa-se durante a madrugada, pela hora portuguesa (00h10).