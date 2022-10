Vítor Pereira rasga arbitragem após empate: "Se dissesse o que me vai na alma..."

Declarações de Vítor Pereira, treinador do Corinthians, após o empate 0-0 no terreno do Goiás.

Críticas à arbitragem: "A arbitragem, pela responsabilidade que tem perante o clube, perante 30 milhões de pessoas... Se eu dissesse o que me vai na alma, tenho a certeza que viriam com um processo e eu ficava de fora, ia prejudicar os jogadores e o clube. Achava que já tinha visto tudo, mas não. O que tenho visto nesta fase final do Brasileirão vai além do que alguma vez imaginei. Não há uma jornada em que não aconteçam erros graves de arbitragem, ou dos próprios árbitros ou dos senhores do futebol, que são os senhores do VAR. São eles que decidem. Pronto, não posso dizer mais nada, senão..."

Relvado: "Um jogo num relvado extremamente difícil para jogar futebol, porque a bola salta, um relvado muito fofo, solto. Perdemos algumas finalizações porque a bola saltou. Conduzir a bola neste relvado é difícil. Tivemos a bola, controlámos a maioria do jogo, contra uma equipa quase sempre atrás do atacante, à procura de uma transição, de um erro. E nós tentámos jogar contra uma equipa que se defendeu bem, tentámos encontrar os espaços, só que é preciso ter um bom relvado na hora de finalizar"

Luta pelos quatro primeiros lugares: "Há aqui um 'bloqueio' de entrada no top 4, mas vamos trabalhar até ao fim com esse espírito, com os nossos adeptos, quem de facto está no futebol para servir o futebol e para melhorá-lo, e vamos conseguir o nosso objetivo, que é ficar no top 4. Podíamos ter saído do jogo dentro do top 4, mas não foi possível pelas razões que vocês viram."