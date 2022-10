Vítor Pereira promete conversa sobre o futuro e assume "tristeza muito grande"

Declarações de Vítor Pereira, treinador do Corinthians, após a final da Taça do Brasil perdida para o Flamengo nos penáltis, na madrugada desta quinta-feira. O português tem contrato até ao final de 2022 e diz que em breve vai conversar com a direção sobre uma eventual renovação de contrato.

Final perdida: "Uma tristeza muito grande. Orgulho do que fizemos, de todo o trajeto. Uma tristeza grande. Estávamos a dar uma grande alegria à Fiel [adeptos do Corinthians], não foi possível. Foi pena. Futebol é isto. Estamos todos tristes. Perdemos desta forma inglória, num jogo grande que fizemos no Maracanã. É o futebol."

Renovação de contrato? "Minha permanência... É o timing agora para ter uma conversa. Vou ter essa conversa com a direção e depois vou dizer alguma coisa. Não vou anunciar uma coisa em público sem ter tido uma conversa com o presidente. Não posso fazer isso."

Identifica-se com o clube: "Eu gosto muito do Corinthians. É um clube com o qual me identifico com o espírito, o sentir do povo, desde o início. Por isso, esta tristeza [que sinto]. Os adeptos, o presidente, as pessoas no clube... Eu gosto muito do clube. Não vou falar sobre o meu futuro, vou falar com Duilio e depois vão ouvir da boca dele e não da minha."

Base criada para o futuro: "Independentemente do trabalho que fazemos, não é só pensar no presente. É pensar no futuro. Eu acho que o trabalho no Corinthians tem uma base feita, vai ser mais forte no futuro comigo ou sem mim."