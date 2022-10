Vítor Pereira: "Pressão? No FC Porto, quando empatava nem saía à rua"

Vítor Pereira, treinador do Corinthians

Técnico português não abordou apenas continuidade no Corinthians, mas também o peso dos resultados

O Corinthians bateu o Santos por 0-1 e, no final, Vítor Pereira foi questionado sobre o tema da pressão dos resultados. O técnico português olha com naturalidade para a obrigação de vencer.

"Não vejo a pressão como um aspeto negativo. Eu tenho a necessidade de viver sob pressão, para trabalhar no limite preciso de me sentir pressionado. Por isso é que escolho projetos para o lado emocional. O meu lado emocional é que determina para onde vou, às vezes dou-me mal, outras bem, mas tenho feito a minha carreira dessa forma", explicou.

Leia também Cristiano Ronaldo Antigo jogador do Manchester United sobre o caso Ronaldo: "Agarrava-o pelo pescoço..." Dion Dublin criticou comportamento do internacional português e lembrou que podia partir para medidas mais drásticas caso fizesse parte do grupo de trabalho de Erik Ten Hag

Vítor Pereira lembrou ainda os tempos do FC Porto para desenvolver a sua ideia e o seu ponto de vista.

"Já estive em vários clubes em que a pressão era muito grande. No FC Porto, quando empatava nem saía à rua. Não ia ao cinema com os meus filhos, que eram pequenos, eu não saía, porque já sabia com o que ia levar. Isso para mim não é novidade, preciso dessa pressão", concluiu.