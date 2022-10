Vítor Pereira perde em casa e Internacional adia festa de Abel Ferreira

O Palmeiras precisava que o Internacional não ganhasse para se sagrar já campeão, mas a equipa de Porto Alegre triunfou na receção ao Ceará.

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, perdeu na madrugada desta quinta-feira por 0-2 na receção ao Fluminense, em jogo da 34.ª jornada do Brasileirão.

Um bis do avançado argentino Germán Cano (12' e 70') entregou a vitória ao Flu, que ultrapassou a equipa do técnico português no quarto lugar, com 58 pontos. No entanto, o Corinthians tem um jogo a menos, pelo que poderá, pelo menos, igualar essa pontuação caso vença em casa do Goiás no sábado.

Internacional adia festa de Abel Ferreira

A madrugada desta quinta-feira ficou ainda marcada pela vitória caseira do Internacional, atual segundo classificado do Brasileirão, sobre o Ceará, por 2-0, um resultado que adiou a festa de campeão do Palmeiras, orientado por Abel Ferreira.

O líder do Brasileirão precisava que o conjunto de Porto Alegre não ganhasse para se sagrar já campeão, mas golos de Edenilson (65') e Alan Patrick (78'), contra apenas um de Victor Lima (6') adiaram a festa paulista.