Vítor Pereira pede paciência: " Há insatisfação no clube, acostumado a vitórias..."

Declarações de Vítor Pereira, treinador do Flamengo, antes do jogo de atribuição do terceiro lugar do Mundial de Clubes, contra o Al Ahly

Equipa para sábado: "A equipa que vai jogar nem os próprios jogadores sabem, temos que aguardar. Já tenho isso na minha cabeça. Vamos tentar ter organização. Estamos a trabalhar há um mês e com muitos jogos no meio. A mudança de cidade é muito ruim, porque obriga a ajustamentos, obriga os adeptos que vieram a mudar de cidade, o clube tem que alterar muita coisa. Mas é o que é. A organização tem coisas muito boas, mas outras que precisam melhorar."

Opções para o ataque: "É diferente jogar com o Arrascaeta por dentro ou com o Cebolinha. São jogadores com características diferentes. Do outro lado, Everton Ribeiro e Marinho também são jogadores bem diferentes. Os esquemas precisam de flexibilidade para abraçar as características dos jogadores, para extrair o melhor deles. Sempre acreditei nisso."

Mau arranque: "É uma temporada atípica. Estamos a fazer isso passo a passo. Nesse processo, temos títulos para disputar. Não é fácil, mas estamos no caminho certo e sabemos qual é esse caminho. Vamos dar tempo ao tempo para melhorar. Há insatisfação no clube, acostumado a vitórias, não se lida bem com o outro lado. Nós, os dirigentes, os adeptos... Para ganhar no futuro, precisamos melhorar. Mas é preciso dar tempo ao tempo. Os resultados são fundamentais porque consolidar as coisas ganhando é muito mais fácil. Mas a equipa está junta, unida."

Evolução: "Estamos a tentar introduzir as melhorias necessárias na equipa para deixar o Flamengo consistente em todas as fases do jogo, não só ao atacar. Precisamos todos, como equipa, sermos mais agressivos quando perdemos a bola e mais consistentes no momento em que não temos a bola. Esse é o caminho que estamos a perseguir."

Objetivo: "Há uma ideia muito clara. Nós pretendemos que o Flamengo seja forte a atacar e forte a defender. Temos sofridos muito mais golos do que pretendo. Para mim, uma equipa forte é equilibrada, que faz golos e que não permite ocasiões ao adversários. Neste momento ainda não somos essa equipa, mas estamos a caminhar e a trabalhar para sermos essa equipa forte a atacar e no processo defensivo."