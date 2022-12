"Vítor Pereira? Para chegar ao nível a que chegou como treinador..."

David Luiz, central do Flamengo, confiante na aposta do clube para 2023.

David Luiz acredita que o Flamengo acertou em cheio quando fechou Vítor Pereira como novo treinador para 2023. O experiente central destacou o passado do treinador português e espera que o novo ano seja de conquistas.

"Conheço o Vítor há alguns anos, ainda não conversámos. Vítor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um 'expert' taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado [risos] quando jogámos contra ele [orientava o Corinthians]. Então espero que ele seja muito feliz aqui connosco. E ele vem com a mesma ambição que toda a gente. É um treinador vitorioso na sua carreira. Vai tentar dar o melhor para o Flamengo. E dar o melhor para o Flamengo é a conquista de títulos", afirmou o ex-jogador do Benfica, citado pelo GloboEsporte.

"Para chegar ao nível a que chegou como treinador, o Vítor sem dúvida nenhuma que sabe jogar de todas as maneiras. Sabe jogar a sufocar, sabe jogar esperando e sabe jogar à espera de uma bola. Essa é a evolução do futebol, e o Vítor é capacitado para montar a equipa em todos os momentos", vincou David Luiz. "A única coisa que posso dizer é que tenho total confiança naquilo que já vi do Vítor ao longo da minha vida. E que estamos à espera de começar um lindo trabalho", disse ainda.

Vítor Pereira, recorde-se, orientou o Corinthians em 2022 e a saída para o Flamengo foi rodeada de muita polémica.