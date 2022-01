Vítor Pereira no topo da lista para assumir o comando técnico do Everton

Treinador português está livre e poderá estrear-se na Premier League, ao serviço do Everton.

Sem clube desde que rescindiu com o Fenerbahçe a meio de dezembro, Vítor Pereira é apontado como principal candidato ao comando técnico do Everton, que despediu Rafa Benítez.

De acordo com o "Daily Mail", já houve conversas com o treinador português, visto na estrutura dos toffees como homem com currículo para recuperar o clube de Liverpool, que luta pela permanência.

O português, de 53 anos, já treinou Sanjoanense, Espinho, Santa Clara, FC Porto, Al-Ahli Jeddah, Olympiacos, Fenerbahçe, TSV 1860 Munique e Shangai SIPG.

Quanto ao Everton, ocupa o 16.º lugar da Premier League, a quatro ponto da zona de despromoção, e está na quarta ronda da Taça de Inglaterra.