O Corinthians perdeu no sábado por 1-0 na visita ao São Paulo, no campeonato paulista, em dia de estreia do treinador português Vítor Pereira, estragado por um golo no primeiro minuto do argentino Jonathan Calleri.

Sob chuva forte no Morumbi, o jogo ficou decidido ao 51.º segundo desde o apito inicial, quando o avançado argentino aproveitou para marcar e dar a vitória à equipa orientada por Rogério Ceni, que chamou o luso-brasileiro João Moreira, de 17 anos, ao banco de suplentes.

No final da partida, o português admitiu que não está à espera de um trabalho fácil.

"Não vim para o Brasil a pensar que seria fácil [risos]. Tenho consciência que até as condições atmosféricas podem condicionar o jogo [a falar da chuva que se fez sentir]. (...) Sei que o desafio é grande, pelas viagens, pela temperatura, pelas características das equipas. O que nos falta é tempo de trabalho", referiu.

