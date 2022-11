Vítor Pereira não continua no Corinthians em 2023

Vítor Pereira, treinador do Corinthians

Anúncio feito pelo presidente do Corinthians, Duílio Monteiro. Vítor Pereira despede-se do Timão.

Vítor Pereira não vai ser treinador do Corinthians na temporada de 2023. O presidente do clube paulista, Duílio Monteiro, anunciou este domingo, em conferência de imprensa, que o treinador português não vai continuar no Timão.

"Hoje encerramos um ciclo. O Vítor Pereira e a sua equipa técnica não ficarão no clube. O contrato termina e não foi renovado", anunciou o dirigente, após a derrota (1-0) com o Atlético Mineiro, este domingo, na última jornada do Brasileirão.

Vítor Pereira chegou no início da época de 2022 ao Corinthians e sai após 64 jogos (26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas).