Vítor Pereira não consegue igualar Abel e Jesus

É a quarta vez que um clube brasileiro cai nas meias-finais do Mundial de Clubes

Vítor Pereira não conseguiu levar o Flamengo à final do Mundial de Clubes, ao cair na semifinal contra o Al Hilal, e dessa forma não conseguiu, também, chegar onde Abel Ferreira e Jorge Jesus conseguiram chegar.

Abel Ferreira, pelo Palmeiras, perdeu a final de 2022 contra o Chelsea, e Jorge Jesus, pelo Flamengo, a de 2019 contra o Liverpool. O primeiro, contudo, em 2020, na sua primeira participação na prova, também caiu na semifinal, com o Tigres, do México.

No total, em quatro ocasiões equipas brasileiras falharam o acesso à final nesta fase: além dos mencionados Flamengo e Palmeiras, o Internacional perdeu em 2010 com o Mazembe (Congo) e o Atlético Mineiro em 2013 com o Raja Casablanca.

Corinthians, duas vezes, São Paulo e Internacional de Porto Alegre já venceram o Mundial de Clubes.