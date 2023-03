Vítor Pereira mostra-se confiante após perder título e diz: "É como mudar o pneu em andamento..."

Declarações do treinador do Flamengo após perder a Supertaça sul-americana nos penáltis (4-5), perante o Independiente del Valle, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em encontro da segunda mão.

Derrota: "Faltou-nos o resultado. A equipa dá sinais claros de melhoria. Espero que a equipa continue a evoluir, a concretizar. A traduzir em resultados os trabalhos. Fizemos um trabalho muito forte, preparámo-nos muito bem para este jogo. Vamos continuar, porque temos um clássico para dar uma resposta competente. Hoje fomos competentes, mas faltou traduzir no resultado."

Análise ao início do trabalho [três títulos perdidos]: "Nós não deveríamos ter começado desta forma. Deveríamos ter começado com títulos, mas é um trabalho que está no início. Nos dois últimos jogos com todo o plantel, os jogadores deram sinais claros de um grupo unido que quer jogar um futebol de qualidade. É um grupo alinhado. É um trabalho que está no início, não é como começa e sim como acaba. Acredito que esta equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos, vai jogar um futebol consistente, de qualidade. Com espírito de grupo, alinhados com os adeptos. Estamos tristes e frustrados com o resultado."

Trabalho consistente: "Estamos a trabalhar de uma forma consistente. A equipa hoje teve muitos momentos de consistência. É por esse caminho que vamos continuar a seguir. Ainda há muitos títulos para se disputar nesta temporada, que é muito longa. A equipa vai dar a resposta."

Pressão: "Seria muito mais fácil e cómodo para mim não assumir a equipa nestas condições. Assumi a equipa sabendo que nós praticamente já jogámos 12 ou 13 jogos. É uma pré-temporada, é como mudar o pneu do carro em andamento. Estamos a tentar criar um jogo que já vejo que começa a ser visualizado, começo a ver muita coisa desse jogo. Se tivéssemos convertido metade das oportunidades que criámos, provavelmente o discurso aqui seria muito diferente. Sabia que não teria esse tempo. E com muitos títulos a disputar. Se eu visse uma equipa que não lutasse, não trabalhasse, não corresse e não pressionasse dentro do campo... Se eu sentisse que não tinha alinhamento, eu seria o primeiro a dizer que provavelmente não estaríamos no caminho certo."