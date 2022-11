Vítor Pereira já comunicou decisão ao plantel do Corinthians, dizem no Brasil

Técnico português não deve continuar no Timão e os jogadores já conhecem os planos para o futuro próximo. Brasileirão acaba este sábado e o ex-FC Porto não poderá estar no banco

Vítor Pereira já comunicou ao grupo de trabalho do Corinthians a sua decisão de ficar ou não no clube, avança a imprensa brasileira.

De acordo com a Gazeta Esportiva, o técnico não deve mesmo prosseguir a carreira no clube paulista em 2023.

O Brasileirão termina neste sábado e Vítor Pereira não vai estar no banco na derradeira jornada, depois de ser expulso no empate a duas bolas diante do Coritiba.