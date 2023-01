Vítor Pereira chegou ao Brasil e explicou a opção pelo Flamengo

Vítor Pereira trocou Corinthians pelo Flamengo. Aterrou em solo brasileiro esta manhã e, antes da apresentação, falou aos jornalistas

Vítor Pereira já está no Rio de Janeiro. O novo treinador do Flamengo teceu as primeiras declarações na chegada do Brasil e explicou o porquê de continuar no futebol canarinho, mas na representação de outras cores.

"É uma grande alegria estar aqui. É com muita satisfação que aceitei este desafio. Com responsabilidade e compromisso, prometo trabalhar para fazer o melhor. Com trabalho, corresponder a confiança que o clube depositou em mim. A decisão (de treinar o Flamengo) partiu de lutar por grandes títulos", atirou, em declarações aos jornalistas.