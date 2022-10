Vítor Pereira irritado: "Não admito esse tipo de comentário, é falta de respeito"

Após a derrota do Corinthians diante do Fluminense (0-2), o técnico português foi confrontado com uma pergunta que não o deixou nada satisfeito: "A informação que temos é que a sua mulher quer que o Vítor vá [embora do Corinthians] e você quer ficar. Quem manda em sua casa, você ou a sua mulher?".

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira perdeu em casa na madrugada desta quinta-feira com o Fluminense (0-2), em jogo da 34.ª jornada do Brasileirão. Após a partida, o técnico português ficou visivelmente irritado ao ser questionado sobre se a sua esposa é o motivo da indefinição em torno do seu futuro no clube.

"A informação que temos é que a sua mulher quer que o Vítor vá [embora do Corinthians] e você quer ficar. Quem manda em sua casa, você ou a sua mulher?", foi a pergunta colocada e que levou a uma reação amarga do técnico.

"Meu amigo, como sou mais educado do que o senhor, não vou responder. O senhor é mal-educado, está-se a meter num assunto que não tem a ver com futebol. O respeito que teve por mim é o mesmo que tenho por si", retorquiu Pereira, que acabou por responder diretamente à questão no final da conferência de imprensa.

Leia também Cristiano Ronaldo Notícia em Itália: investigação à Juventus deteta acordo secreto com Ronaldo Gazzetta dello Sport revela que investigação das autoridades italianas descortinaram acordo secreto entre clube e jogador, que receberia 20 milhões de euros apesar dos cortes salariais

"Se o Corinthians quer e eu também quero (ficar), vamos tentar. Vamos ver se consigo. Não é que mulher mande ou deixe de mandar. A minha mulher anda há 12 anos fora de casa e quem toma as decisões sou sempre eu. Ela fica com os filhos e com a mãe. Não admito esse tipo de comentário. É falta de educação, falta de respeito", salientou.

Mais tarde, Marco Bello, o jornalista que fez a tal pergunta a Vítor Pereira, pediu desculpa ao treinador nas redes sociais, admitindo que a questão não foi pensada como um insulto, mas "acabou por soar ofensiva".

"Amigos, fiz uma reflexão assim que cheguei a casa e quero partilhá-la convosco: estive muito mal na minha pergunta ao técnico Vítor Pereira do Corinthians. Era para ter sido uma pergunta descontraída, mas não saiu assim e acabou por soar ofensiva. Quero pedir desculpas ao Vítor e, quando o encontrar, assim o farei novamente. Espero que entendam ou, pelo menos, compreendam o meu arrependimento. Abraços a todos e fiquem em paz", escreveu na conta pessoal de Twitter.

O Corinthians ficou afastado da luta pelo título do Brasileirão mas, caso vença o jogo que tem em atraso - joga no sábado com o Goiás - irá regressar ao quarto lugar da prova, ultrapassando o Fluminense.