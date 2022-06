Vítor Pereira irritado na conferência de imprensa: "É brincar com o meu trabalho"

O Corinthians venceu o Góias por 1-0, no domingo, e é segundo classificado do Brasileirão, com os mesmos 25 pontos (mas mais um jogo) que o líder Palmeiras. No final do encontro, o treinador português Vítor Pereira queixou-se da falta de opções (muitos jogadores lesionados) e respondeu às críticas que lhe têm sido feitas por fazer muitas mudanças no onze inicial.

Falta de opções: "Eu gostava que não brincassem com o meu trabalho. Vamos imaginar essa equipa que todo a gente idealiza jogar todos os jogos. O Willian não tem jogado todos os jogos e está fora, hoje [ontem] ficou com um problema médico para resolver. O Jô está fora. Dessa equipa ideal que toda gente fala, vamos fazer a análise. Temos o Renato (Augusto), que saiu com problemas musculares, não tem jogado sempre. Estamos a tentar gerir para não virar um caos, para não se tornar pior. O Fagner ficou lesionado: 11 jogos fora. O João Víctor não sei quantos jogos. O Gil saiu lesionado também por uma série de jogos. O Fábio (Santos) também, uns três jogos, não acredito que seja possível ele jogar de três em três dias, não é possível."

Críticas por não repetir o mesmo onze inicial: "Quem vem com essa conversa de achar uma equipa para jogar todos os jogos está a brincar comigo, está a brincar com o meu trabalho, não está a ver o que está a acontecer. Se a gente não tivesse os miúdos, o Corinthians estaria a lutar pela manutenção, mas as pessoas não querem ver a verdade. Não estão na realidade, no clube, nos treinos, não analisam os jogos e vêm com essa conversa. Isso é brincar com o meu trabalho. Como vou estar satisfeito hoje sendo que tenho que olhar para o próximo jogo e quase não tenho gente? Temos que ser honestos, porque depois os adeptos cobram."

Calendário apertado no Brasil: "O calendário é o que é. Para eu ter uma equipa competitiva em todos os jogos, preciso de um plantel maior, os jogadores terem um nível técnico maior. Eu olho para algumas equipas e as armas são diferentes. Não podemos comparar com ninguém, porque eles têm mais soluções do que nós. Eu tenho feito o que posso. O clube tem feito o que pode..."

Ainda sobre a gestão do plantel: "Precisamos do João Victor, do Júnior Moraes, Willian, Paulinho... Vejam bem o plantel que nós tínhamos e vejam o que temos agora em termos de soluções. Não me venham com exigências. Estamos ali no calcanhar, a brigar lá em cima. Isso é desonesto. Uma pessoa que exige mais da equipa está a brincar com o meu trabalho, e isso não posso aceitar. Pela necessidade que temos, temos que jogar com a polivalência dos jogadores e da formação. É preciso olhar para quem consegue responder três dias depois. Esta rotação... Sinceramente, estou a ficar cansado de ouvir coisas que não fazem sentido nenhum. Se não fizéssemos esta rotação, eu queria ver qual a equipa que teríamos para jogar. Queria ver alguém vir aqui e montar esta equipa para jogar a meio da semana. Isso tem que ser disto e valorizado."