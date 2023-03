"Vítor Pereira foi contratado para a temporada inteira"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, não coloca em causa a continuidade do treinador português

Vítor Pereira, treinador do Flamengo, com um início aquém do esperado, tem sido muito contestado pelos adeptos do "Mengão".

Marcos Braz, vice-presidente do clube brasileiro, questionado pela Imprensa brasileiro sobre se a permanência do treinador português dependeria do resultado na final do Campeonato Carioca, não colocou em causa a continuidade do técnico.

"Vítor Pereira é o técnico do Flamengo. Está a trabalhar e foi contratado para a temporada inteira", reiterou.