Vítor Pereira: "Este grupo está muito unido com a nossa equipa técnica"

Vítor Pereira, treinador do Flamengo

Declarações do treinador do Flamengo após a vitória na primeira mão das meias-finais do Campeonato Carioca.

O Flamengo, de Vítor Pereira, adiantou-se nas meias-finais do Campeonato Carioca de futebol, o estadual do Rio de Janeiro, ao vencer o Vasco da Gama por 3-2, no Estádio Maracanã.

O uruguaio De Arrascaeta, aos 26 minutos, Pedro, aos 42, e Fabrício Bruno, aos 69, apontaram os tentos do conjunto comandado pelo treinador português, enquanto Gabriel Pec, aos 11, e Alex Teixeira, aos 59, faturaram para os forasteiros.

"Este grupo está muito unido com a nossa equipa técnica. Eles têm mantido um compromisso muito grande em acreditar no que estamos a trabalhar e é uma questão de tempo para esta equipa se tornar muito difícil de ser derrotada", afirmou o treinador português após o jogo.

"O favoritismo é um conceito teórico que se prova dentro de campo. Nós não vamos entrar para empatar no próximo jogo, nós vamos entrar para pressionar o Vasco. É uma equipa bem treinada, com bons jogadores, mas nós vamos com a intenção de jogar o nosso jogo", garantiu Vítor Pereira, que tem sido bastante contestado no Brasil.

"Nos quatro últimos jogos do Flamengo eu não vi nenhum adversário melhor do que nós. Nós propusemos o jogo, nós criamos oportunidades. O Vasco faz dois golos em arremessos laterais Temos de acreditar no nosso trabalho e seguir em frente", rematou.