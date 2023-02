"Vítor Pereira está igual ao Arturo de La Casa de Papel"

Equipamento de treino que a equipa do Flamengo vestiu enquanto viajou do Rio de Janeiro para Marrocos, com vista à participação no Mundial de Clubes, deu muito que falar nas redes sociais.

O Flamengo, orientado por Vítor Pereira, viajou esta sexta-feira para Marrocos, com vista à participação no Mundial de Clubes, sendo que o equipamento de treino que a equipa vestiu durante a viagem motivou muitas comparações nas redes sociais com a indumentária dos protagonistas da série "La Casa de Papel".

Uma delas foi feita pela própria conta do Flamengo no Twitter: "La Casa de Flamengo - Missão Mundial", destacando-se os inúmeros "memes" a comparar a semelhança do técnico português com um vilão do programa, Arturo, tudo por causa do fato de treino completamente vermelho, sem as tradicionais faixas pretas da equipa.

Ora veja: