Vítor Pereira empata na Argentina, Paulo Sousa e Caixinha apurados

Vítor Pereira, treinador do Corinthians, foi expulso na segunda parte do jogo com o Boca Juniors (1-1).

Vítor Pereira foi expulso na segunda parte do jogo com o Boca Juniors, mas viu o Corinthians obter um precioso empate (1-1) na madrugada desta quarta-feira. No jogo da quinta jornada da Taça Libertadores, disputado na Bombonera, estádio do Boca Juniors, o Corinthians adiantou-se no marcador aos 16", por Du Queiroz, mas perto do intervalo Darío Benedetto empatou para o Boca Juniors (42').

Vítor Pereira recebeu ordem de expulsão na segunda parte, quando, curiosamente, procurava acalmar os seus jogadores na sequência da expulsão de um dos seus jogadores, o colombiano Victor Cantillo (69'). Três minutos depois, a equipa do treinador português ficaria reduzida a nove, por expulsão de Raul Gustavo, mas aguentou o empate até ao fim.

Com este resultado, o Corinthians continua na frente do grupo E da Libertadores, com oito pontos, mais um do que a os argentinos. Deportivo Cali, com cinco, e Always Ready, com quatro, estão em terceiro e quarto lugar.



No grupo H, o Flamengo de Paulo Sousa, já qualificado para os oitavos de final da Libertadores, venceu o Universidad Católica do Chile, por 3-0. Willian Arão, Everton Ribeiro e Pedro apontaram os golos da equipa do Rio de Janeiro.



Pedro Caixinha, treinador do Talleres, da Argentina, também já está apurado para a fase seguinte depois do empate sem golos no Peru no terreno do Sporting Cristal.