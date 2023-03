Vítor Pereira em risco no Flamengo? "Só vitórias e futebol convincente darão paz"

Treinador português do Flamengo acumula maus resultados e, embora a Direção esteja do seu lado, sabe que se a situação continuar ficará insustentável

Os maus resultados estão a ameaçar a continuidade de Vítor Pereira no Flamengo. O treinador português perdeu já quatro competição em dois meses (Mundial de Clubes, Supertaça do Brasil, Supertaça Sul-Americana e Taça Guanabara) e só uma melhoria imediata e com exibições convincentes pode segurar o técnico no cargo, garante o Globoesporte, que assegura que Vítor Pereira "balança".

"Somente vitórias com futebol convincente na semifinal do Carioca e numa eventual decisão darão paz para Vítor Pereira e o comando do futebol planearem a sequência da temporada. O comando do futebol sabe que é preciso resultados para segurar VP, mas defende a continuidade. Quer quebrar o paradigma de constantes mudanças de treinadores, confia em Vítor e deseja mantê-lo por convicção. Marcos Braz tem a convicção de que Vítor Pereira não vai cair. Acredita no trabalho, nos treinos e num cenário de reviravolta rápido", escreve a publicação, que faz uma radiografia ao clube e à instablidade crescente em relação ao futuro do treinador português.

No entanto, assegura que os problemas e a ciontestação vão além do que se passa no relvado. Também o profissionalismo da estrutura está em causa: "Que Vítor Pereira balança é um fato. Os resultados são ruins, a esperada evolução não aconteceu, e o Flamengo não sai do lugar no momento. Mas a insatisfação ultrapassa o limite das quatro linhas."