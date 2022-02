Vítor Pereira é o novo treinador do Corinthians, garante imprensa brasileira

Vítor Pereira, que terá respondido negativamente à primeira proposta do Timão, terá sido seduzido por uma nova abordagem do clube brasileiro

A notícia está a ser avançada pela imprensa brasileira e aponta num sentido: o Corinthians subiu o valor da proposta e terá chegado mesmo a acordo para que Vítor Pereira assuma o cargo de treinador. "O português Vítor Pereira é o novo técnico do Corinthians", refere o portal UOL.

