Vítor Pereira e o futuro no Corinthians: "Sabem que eu gostaria de ficar, mas..."

Na conferência de imprensa que se seguiu à vitória por 1-0 sobre o Ceará, na madrugada deste domingo, Vítor Pereira foi questionado novamente sobre se fica ou se sai do Timão. O treinador português disse que os adeptos sabem que o técnico "gostaria de ficar", mas depois não completou a frase... "Estamos a tratar das coisas", atirou.

Renovação de contrato: "Os adeptos já fizeram uma petição, já houve qualquer coisa desse género. Eles sabem o que está em jogo, eles sabem qual é... o que é a base da minha decisão. Sabem que eu gostaria de ficar, mas tenho que... Estamos a tratar das coisas."

Férias com a família no Brasil e a cozinha brasileira: "Tem que ser carne, é a base da culinária brasileira. A carne aqui é muito boa. Eles vêm de férias, eu também estou a precisar de férias, preciso que eles venham. Fundamentalmente, é para estarmos juntos. A culinária vai depender da região a que formos."

Escolha pelo Corinthians e pelo futebol brasileiro: "Poderia ter vindo para o Brasil em diferentes ocasiões e nunca vim. Por insistência do presidente e pela paixão dos adeptos, acabei por vir. A identificação foi antes de chegar. É um clube de uma dimensão que não sei se em Portugal têm ideia. Não devem ter, eu não tinha antes de vir. Um clube enorme, com paixão tremenda. E desde muito cedo essa química foi estabelecida, sofremos juntos, lutamos juntos. Eles apoiam sempre desde que se corra e se trabalhe, tanto faz estar a perder ou ganhar. Sobre a temporada, voltámos a lutar por títulos. Estivemos perto [perdeu na final da Taça do Brasil, nos penáltis]. Com um título, passaríamos a outro patamar, mas fizemos uma temporada consistente: estivemos sempre nos quatro primeiros, sobrevivemos a lesões que nunca permitiram consolidar o jogo, fomos aos quartos de final da Libertadores, coisa que o clube não alcançava há muito tempo."