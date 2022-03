Vítor Pereira e o duelo com Abel: "Joguei tantos clássicos com essa dimensão..."

Treinador português falou após o triunfo do Corinthians frente à Ponte Preta.

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, goleou por 5-0 na receção à Ponte Preta, na 11.ª e penúltima jornada da fase de grupos do campeonato paulista de futebol. Segue-se, na próxima semana, um duelo com o Palmeiras, de Abel Ferreira, jogo em atraso da sexta ronda.

"Joguei tantos clássicos com essa dimensão, com esse aspeto que vai muito além do jogo. Já percebi que há essa rivalidade. Mas neste tipo de jogos nós temos que nos manter fieis a nós próprios. Gosto de gente com coragem, e é coragem que quero ver neste jogo", afirmou Vítor Pereira após o triunfo.

"Expliquei bem aos jogadores o que pretendia. Vou começar a estudar o Palmeiras talvez hoje à noite. Para criar uma identidade, não podemos mudar, não podemos ser assim. Temos que acreditar no processo e ele evoluir. Ainda temos alguns erros de abordagem, mas tenho certeza que vamos evoluir", vincou.