Vítor Pereira é expulso e perde a chance de chegar ao segundo lugar

Corinthians empatou com o Coritiba (2-2) na 37.ª jornada do Brasileiro. Se ganhasse ainda podia ser vice-campeão

O técnico Vítor Pereira foi na quarta-feira expulso no empate do Corinthians no campo do Coritiba (2-2), no jogo que deixou a equipa do português oficialmente arredada do segundo lugar da Liga brasileira de futebol.

Na 37.ª e penúltima jornada, uma vitória deixaria o Corinthians ainda com possibilidades matemáticas de alcançar o estatuto de vice-campeão, mas tudo acabou por ficar já resolvido.

Por protestos, Vítor Pereira acabou expulso ainda na primeira parte, aos 39 minutos, numa altura em que a sua equipa perdia por 2-1 e atuava com menos unidade, por vermelho de Bruno Mendez (38).

Neste período, Alef Manga, aos 10 e 37 minutos, fez os golos do Coritiba, já salvo da despromoção, enquanto, pelo meio, aos 30, Du Queiroz marcou para o Corinthians.

Na segunda parte, Yuri Alberto refez novamente a igualdade, aos 48 minutos, resultado que se manteve até final.

A equipa de Vítor Pereira, que antes desta ronda já tinha assegurado o acesso à Taça Libertadores, segue no quarto posto com 65 pontos, menos dois que o Fluminense, terceiro, e menos cinco do que o Internacional, agora inalcançável em segundo.