Vítor Pereira e a eliminação do Flamengo: "Com 11 contra 11 tínhamos ganho este jogo"

Vítor Pereira lamenta "arbitragem provocatória" na derrota do Flamengo no Mundial do Clubes

O treinador do Flamengo, Vítor Pereira, afirmou que a sua equipa foi eliminada nas meias-finais do Mundial de clubes devido a uma "arbitragem provocatória", que deixou os brasileiros reduzidos a 10 jogadores.

"Nós preparámos este adversário, estudámos o adversário, mas não nos preparámos foi para uma arbitragem não ajustada ao nível da competição. Uma falta de critério muito grande, uma arbitragem provocatória e, se não fosse a personalidade dos nossos jogadores, eu estou convencido de que acabaríamos o jogo com mais expulsões", afirmou Vítor Pereira, em conferência de imprensa.

O técnico português falava aos jornalistas em Tânger, em Marrocos, onde o Flamengo foi derrotado pelos sauditas do Al Hilal, por 3-2, com Gerson a deixar os "cariocas" com menos uma unidade, por expulsão no final da primeira parte.

"Com 11 contra 11 tínhamos ganho este jogo. Fomos muito melhores. Na segunda parte, foi difícil com um a menos. Não tivemos apatia, apenas é difícil jogar assim. Tive que tomar decisões, como por exemplo tirar o De Arrascaeta. Foi o meu critério", explicou Vítor Pereira, referindo-se à saída do jogador uruguaio, situação que foi muito criticada pelos jornalistas brasileiros na própria sala de imprensa em Tânger.

O Flamengo fica agora à espera do derrotado do duelo da outra meia-final, entre Real Madrid e Al-Ahly, do Egito, para conhecer o adversário do jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, agendado para sábado, em Rabat.