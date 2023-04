Vítor Pereira e a derrota na Libertadores: "Somos sempre obrigados a ganhar jogos"

Flamengo perdeu no Equador, frente ao Aucas.

O Flamengo, de Vítor Pereira, iniciou a defesa do título da Taça Libertadores em futebol com um desaire por 2-1 no reduto do estreante Aucas, campeão do Equador, num embate disputado nas alturas de Quito. Apesar do desaire, o treinador português viu pontos positivos na exibição da equipa.

"O mais importante é falar do jogo. Foi um jogo difícil, condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, de controlo, de posse, de criar situações de golo. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado. Poderia ter dado para nós, como poderia ter dado para eles. Infelizmente foi para eles. Não há muito tempo para pensar no resultado, temos uma final para jogar e vamo-nos concentrar para a próxima final", afirmou Vítor Pereira, já com o foco na segunda mão da final do Campeonato Carioca, com o Fluminense.

"Não estou numa fase de observar jogadores, estou numa fase onde temos de competir com intensidade. Eu não sou um treinador que trabalha com 11 jogadores. Vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar fazer todos evoluírem e preparar todos para jogarem um calendário como esse. Domingo somos obrigados a ganhar a jogo", prosseguiu. "Somos sempre obrigados a ganhar jogos. Fizemos sete horas de viagem para cá, vamos fazer sete horas de viagem para lá. Tivemos um jogo intenso e forte contra o Fluminense. Hoje voltamos a ter um jogo forte em condições difíceis. E agora temos uma final para jogar. Só há uma forma de garantir que a equipa seja competitiva: é ir gerindo e preparando toda a gente para jogar. A equipa deu uma boa resposta, o resultado não foi o que pretendíamos", rematou.