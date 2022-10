Vítor Pereira e a continuidade: "Está em causa uma questão familiar que é séria"

Técnico português leva 58 partidas disputadas pelo Corinthians. A seis jornadas do final do Brasileirão, ainda não pode garantir a permanência no Timão

Quarto classificado a seis jornadas do final do Brasileirão, com o Corinthians, Vítor Pereira ainda não sabe se vai continuar no Timão. O técnico português revelou que a decisão será tomada tendo em conta questões pessoais importantes.

"Tem muito a ver com uma questão pessoal que eu tenho de equacionar muito bem. A vida não é só futebol. O clube quer que essa vontade se crie, que se vá buscar dois, três ou quatro jogadores que tornem a equipa mais forte, para continuar a crescer e a lutar por títulos. O que está em causa é uma questão familiar que é séria. Não vou ficar aqui a contar a minha vida", revelou.

Leia também Cristiano Ronaldo Antigo jogador do Manchester United sobre o caso Ronaldo: "Agarrava-o pelo pescoço..." Dion Dublin criticou comportamento do internacional português e lembrou que podia partir para medidas mais drásticas caso fizesse parte do grupo de trabalho de Erik Ten Hag

Vítor Pereira lembrou que a saída será o único caminho possível caso a sua família não queira permanecer no Brasil.

"A questão familiar, para mim, é fundamental. Não posso deixar mal a minha família para eu ser feliz. Se eu ficar, tenho de sentir que eles estão bem. Se não sentir isso, perdoem-me todos, mas vou-me embora", atirou, em declarações à imprensa brasileira.