Vítor Pereira "desgostoso": "Temos de passar uma imagem diferente"

A reação do treinador à derrota do Corinthians na Bolívia, para a Taça Libertadores.

O Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, perdeu por 2-0 no reduto dos bolivianos do Always Ready, em jogo do Grupo E da Taça Libertadores. O treinador não escondeu o desagrado com a falta de reação da equipa após o segundo golo sofrido.

"O que mais me incomoda foi a forma como sofremos os dois golos e, depois, a forma como reagimos ao segundo. Temos de manter o equilíbrio. O que me deixa desgostoso é a nossa incapacidade de reagir emocionalmente e taticamente", afirmou após o encontro.

"Temos de ser mais agressivos, reagir, temos de passar uma imagem diferente da que passámos", disse ainda Vítor Pereira.

O argentino Marcos Riquelme, logo aos oito minutos, de grande penalidade, e Rodrigo Ramallo, aos 46, marcaram os tentos dos bolivianos, num embate disputado cerca de 4.000 metros acima do nível do mar.