Vítor Pereira continua imparável na Turquia e divide liderança com o Trabzonspor

Vitor Pereira, treinador do Fenerbahçe

Redação com Lusa

O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, foi este domingo a casa do Altay vencer por 2-0, na terceira jornada da Liga turca, em que é um dos líderes só com vitórias.

Em Izmir, a equipa do técnico luso resolveu o jogo em quatro minutos, com o holandês Kadioglu em destaque: fez o primeiro, aos 51, e assistiu o segundo, do equatoriano Valencia, aos 55.

Pereira ainda só sabe o que é ganhar nos turcos, depois de três triunfos no campeonato e outros dois, contra os finlandeses do HJK, para se apurar para a fase de grupos da Liga Europa.

Se o "Fener" é primeiro, ao lado do Trabzonspor, com nove pontos em nove possíveis, o Altay, em que Marco Paixão entrou aos 88', sofreu o primeiro desaire, após duas vitórias, seguindo em sexto com seis pontos.