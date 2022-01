Vítor Pereira continua a ser o favorito para liderar o Everton

Everton ainda não tem novo treinador, mas o luso é a primeira escolha, segunda a imprensa, e pode assinar em breve.

Vítor Pereira, 53 anos, segue favorito a assumir o comando do Everton e pode ser anunciado já esta semana. De acordo com uma notícia de terça-feira à noite no "Daily Mirror", o ex-técnico do Fenerbahçe reforçou a sua posição junto do dono dos toffees, Farhad Moshiri, e o acordo entre as duas partes deve ficar selado até ao fim de semana.

Os responsáveis da Direção do emblema de Liverpool entrevistaram Vítor Pereira e Frank Lampard e esperava-se que o clube falasse ainda com outros candidatos, nomeadamente o ex-jogador Rooney. Contudo, de acordo com o referido jornal, depois do encontro com o técnico português, Moshiri terá decidido seguir a sugestão do seu amigo Kia Joorabchian, empresário que representa Vítor Pereira.

Fala-se, de resto, que o treinador português irá assinar um contrato válido até final da época, renovável no caso de impedir a despromoção do Everton, clube que Rafa Benítez deixou no 16.º lugar, apenas quatro pontos acima da linha de água.

A imprensa inglesa considera que esta será mais uma decisão polémica do dono do clube e contra a opinião de vários membros da Direção. Por outro lado, também não deverá acalmar a contestação de alguns grupos de adeptos que se têm insurgido contra Moshiri e o seu amigo Kia, pela influência deste último ao nível de contratações. Na madrugada de terça-feira, por exemplo, foram colocadas faixas de protesto junto ao Estádio Goodison Park.