Vítor Pereira contestado: "Está no Flamengo só por causa de dinheiro"

Um grupo de adeptos juntou-se no Ninho do Urubu, o centro de treinos do Flamengo, e contestou Vítor Pereira, treinador português que comanda o Mengão. "Vítor Pereira, seu pipoqueiro*; está no Flamengo só por causa de dinheiro", cantavam.

O técnico tem sido muito contestado nos últimos tempos e as críticas acentuaram-se depois da derrota, há dois dias, com o rival Fluminense, no campeonato carioca.

Veja o vídeo:

*"pipoqueiro" pode ser traduzido para "enganador", uma pessoa que promete muito e depois não cumpre; alguém que se esconde nos grandes momentos.