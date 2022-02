Vítor Pereira continua livre, mas tem porta aberta para regressar ao ativo

Vítor Pereira stá livre no mercado

Sem clube desde a saída do comando técnico do Fenerbahçe, o treinador português surge na lista de alvos do Corinthians.

Com pressa para encontrar o futuro treinador, o Corinthians, que tem sido liderado pelo interino Fernando Lázaro, tem o nome de Vítor Pereira em cima da mesa. Sem clube desde a saída do Fenerbahçe e após ter sido um dos nomes contactados pelo Everton, que elegeu Frank Lampard, o treinador português é alvo do Timão.

Tendo já deixado cair a possibilidade de assegurar Mano Menezes, Cuca e Renato Gaúcho para a sucessão de Sylvinho, os dirigentes do conjunto brasileiro viram-se para Vítor Pereira, mas o interesse pode esbarrar no salário auferido pelo treinador luso, considerado demasiado elevado para os cofres do Corinthians.

Contactado pelo "Globoesporte", Vítor Pereira recusou pronunciar-se sobre o tema, mas nas próximas horas poderá haver avanços no processo negocial com o técnico de 53 anos.