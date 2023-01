Vítor Pereira cede o primeiro empate como treinador do Flamengo

Igualdade sem golos do Mengão na visita ao terreno do Madureira. Adversário da quarta divisão do Brasil conseguiu ser a primeira equipa a roubar pontos no campeonato carioca

O Flamengo cedeu os primeiros pontos no campeonato carioca de 2023. A nova equipa de Vítor Pereira não foi além de uma igualdade sem golos.

Na visita ao terreno de uma formação da quarta divisão do país, o Mengão não saiu do nulo, cedendo os primeiros pontos ao fim de três jornadas e depois de duas vitórias.

A nova formação do antigo treinador do FC Porto volta a atuar no próximo sábado, em casa, diante da Nova Iguaçu, em partida a contar para o Campeonato carioca.