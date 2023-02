Vítor Pereira avisa: "O futebol saudita desenvolveu-se muito nos últimos anos"

Vitor Pereira destaca "motivação" e "força espiritual" do Flamengo para Mundial.

O treinador do Flamengo, o português Vítor Pereira, afirmou, esta segunda-feira, que a sua equipa está cheia de "motivação" e de "força espiritual" para o duelo de terça-feira com o Al-Hilal, das meias-finais do Mundial de clubes.

"Sabemos que podemos dar grandes alegrias aos nossos adeptos. Representamos milhões de pessoas e também um continente. Por isso, estamos cheios de motivação e com força espiritual para defrontar o Al-Hilal", afirmou Vítor Pereira, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os sauditas, em Tânger, Marrocos.

A viver ainda as primeiras semanas como técnico do atual campeão sul-americano, o técnico português assumiu que as condições "táticas, técnicas e físicas não são as ideais", mas mostrou-se confiante num bom jogo da sua equipa.

"O maior erro é achar que vamos ter alguma facilidade. O futebol saudita desenvolveu-se muito nos últimos anos. Já lá treinei. Basta lembrar que a Arábia Saudita venceu a Argentina no último Mundial", recordou.

Em caso de triunfo, Vítor Pereira torna-se no terceiro treinador português a disputar a final do Mundial de clubes, depois de Jorge Jesus, também com o Flamengo, em 2019, e Abel Ferreira, com o Palmeiras, em 2021.

Na mesma conferência de imprensa, o central David Luiz (ex-Benfica) defendeu que o Flamengo e os seus jogadores têm uma "oportunidade única de fazer história".

"É a oportunidade das nossas vidas. A oportunidade de fazer história. Está nas nossas mãos. Por isso, temos de dar tudo frente ao Al-Hilal, para depois estarmos na final e podermos vencer. Temos esse sonho", disse o internacional brasileiro.

A América do Sul conquistou o Mundial de clubes pela última vez em 2012, com o Corinthians, enquanto o Flamengo nunca levantou o troféu.

A Europa tem dominado a prova nos últimos nove anos, com triunfos de Real Madrid (quatro), Bayern Munique (dois), FC Barcelona, Liverpool e Chelsea.

O Flamengo-Al Hilal está agendado para as 19:00 (horas de Lisboa), em Tânger.

Na quarta-feira, é a vez de o Real Madrid medir forças com os egípcios do Al Ahly, em Rabat.

A final está agendada para sábado, na capital marroquina.