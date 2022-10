Vítor Pereira atira-se à arbitragem: "Saíram lesados mais de 30 milhões de corinthianos"

Corinthians e Flamengo empataram, 0-0, na primeira mão da final da Taça do Brasil.

Análise ao jogo e críticas à arbitragem: "Foi penálti? Vou dizer o que achei do jogo. O jogo foi equilibrado, houve momentos em que estivemos por cima, houve momentos em que o Flamengo esteve por cima. Equipas que se respeitaram. Eles com os argumentos deles, nós com os nossos argumentos. Raramente falo de arbitragem, mas o que não consigo entender é que, primeiro: o senhor [árbitro] Bráulio da Silva Machado não conseguiu ver o segundo amarelo para o João Gomes, mas o Dorival Júnior [treinador do Flamengo] viu, tanto que logo de seguida o tirou. Segundo: o senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira não conseguiu ver no VAR, lá em cima, com toda a tecnologia disponível, que a bola bate no braço, que ele não está ao longo do corpo, que está em volumetria, que impede que a bola chegue ao Giuliano. Ele não conseguiu ver isso, nem teve dúvida, nem chamou para a análise. Isso que acho estranho e não consigo entender."

Dois erros claros: "Foram dois erros claros da arbitragem que nos prejudicaram. Sou honesto. Para mim, nessas duas decisões, saíram lesados mais de 30 milhões de corinthianos, isso é que é preciso estar atento. É preciso falar disso, não falar de flores. Até ao segundo jogo, não quero que se fale de flores, quero que se fale disso, não é para se esconder. Não sei porquê, não faço ideia, estou aqui a dar minha opinião. Um segundo amarelo para João Gomes, que nos colocaria em vantagem em termos numéricos. E um penálti em que o senhor Rodrigo D'Alonso nem chama o árbitro. Isso deixa-me intrigado e eu tenho de falar. Quando tenho de falar, eu falo. Isso, para mim, foram dois erros claros numa final."

Existem erros de arbitragem em todo o lado: "Erros da arbitragem não são só no Brasil, há erros de arbitragem no meu país, há erros de arbitragem em todo o lado. Agora, são erros de arbitragem que podem decidir uma final. O que eu estranho mais é, de facto, um VAR ou quem é responsável pelo VAR não ter dúvidas nenhumas e não chamar o árbitro para analisar a situação. Não foi penálti na visão dele, mas na minha e na visão de muita gente foi. Não foi marcado, mas foi penálti. Dois erros. O segundo amarelo ao João Gomes é claro. E o Dorival também viu isso, senão não o teria tirado logo a seguir. Não estou aqui a dizer que são erros intencionais, essa não é a minha luta, as pessoas que analisem e que falem. Eu só estou a dizer que são dois erros claros."