Vítor Pereira: "Arbitragem não ajustada ao nível da competição, provocatória"

Declarações de Vítor Pereira, treinador do Flamengo, após a derrota com o Al Hilal (3-2) na semifinal do Mundial de Clubes

Comentário ao jogo: "Eu vou dar a minha opinião, que é minha. Nos preparamos para este adversário, estudamos o adversário, mas o que nós não nos preparamos é para uma arbitragem não ajustada ao nível da competição. Uma falta de critério muito grande, uma arbitragem provocatória, e se não fosse a personalidade dos nossos jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com mais expulsões."

O que condicionou a arbitragem? "Também queria saber. O que eu posso é analisar os factos. Na minha opinião, tivemos uma arbitragem que não estava ao nível de uma competição como é o Mundial de Clubes. Uma permissividade com as paragens uma atrás das outras. No primeiro tempo, o que me recordo é que eles chegaram duas vezes à nossa baliza, com os penáltis. Portanto, no 11 contra 11, fomos muito mais equipa, propomos o jogo, mas não conseguimos traduzir em golos. No segundo tempo, com um a menos, não foi apatia, é difícil jogar com um a menos. Não vou dizer mais nada da arbitragem, porque não quero... Mas uma equipa que começa o jogo sendo carregada com cartões amarelos nos principais jogadores, condiciona muito o nosso jogo. Estou convencido que, se fosse 11 contra 11, sairíamos vencedores daqui."

Opções: "Eu jamais tiraria Arrascaeta com 11 contra 11. Uma decisão muito difícil, mas com um a menos, deixei o Everton Ribeiro porque ele equilibra um pouco mais na parte defensiva. Se eu tirasse Gabigol, o que vocês falariam? Se fosse o Pedro, o que falariam?"

Um a menos: "Sinceramente? Nós propomos muito mais o jogo que o Al Hilal no primeiro tempo. Não me lembro do Vietto ter feito nada na primeira parte com exceção do penálti. No segundo tempo sentimos dificuldades por termos um jogador a menos."