Vítor Pereira apresentado no Flamengo: "Não houve mentira nenhuma"

Treinador português justifica o novo desafio na carreira e reage às críticas de que foi alvo por parte do Corinthians.

Vítor Pereira foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do Flamengo e comentou a saída do Corinthians, que originou muita polémica e críticas dirigidas ao técnico português.

"Estive calado este tempo todo, muito se disse, muitas críticas... Esta é a verdade porque só eu conheço a verdade. O que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano acontece de uma forma... Não estava na minha perspetiva vir para cá, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir para para o Brasil, perceber a realidade daqui, a qualidade do futebol. Assinámos por um ano, não dois nem três, foi um. Foi cumprido na íntegra com responsabilidade, sofrimento, muitas noites sem dormir, dando tudo de mim, como dei sempre. Nunca me passou pela cabeça ficar. E isso foi sempre transmitindo ao clube, acabaria o contrato e ia para casa, porque infelizmente a minha família lida com uma situação séria [chegou a justificar o adeus ao Corinthians com a doença da sogra]. Pela situação de desgaste que essa situação de saúde provoca, decidi ir e fui sempre honesto com todos no clube. Prova disso é que dois dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para os adeptos de que o grande motivo para ir embora era familiar e eu fiz essa declaração. Não houve mentira nenhuma. Isto é a verdade", declarou.



"Depois disto, e já depois do campeonato ter acabado, surge o Flamengo. Nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil e surge a conversa. Fiquei a pensar. Com um plantel de qualidade que permite lutar pelos títulos não há nenhum treinador do Mundo que não fique a pensar. E foi o que fiz, sabendo que tinha o problema em casa para resolver. Com quem tenho de falar? Com a família. Se a minha família entendeu que sim, que podemos lidar com a situação de saúde que temos em casa, mas que o desafio profissional era importante para a minha carreira. A partir daí tive de tomar uma decisão. Tenho o direito de decidir a vida por mim, se fiquei a dever alguma coisa foi à minha esposa. Dei tudo de mim. O meu staff não conseguiu acompanhar, não conseguiram resolver. Agradecer como fui tratado, retribuir, não fiquei a dever nada a ninguém, só à minha família. Só se fosse maluco é que não pensaria no que este projeto oferecia", vincou Vítor Pereira.