Vítor Pereira apresentado no Corinthians: "Já me diverti no treino"

O treinador de 53 anos começou a trabalhar na segunda-feira com o plantel do "Timão", clube que não vence qualquer título desde 2019.

Vítor Pereira, antigo treinador do FC Porto, foi apresentado esta sexta-feira como novo timoneiro do Corinthians. Numa conferência de imprensa realizada no Centro de Treinos Joaquim Grava, e na presença de dois membros da direção do clube brasileiro, o treinador natural de Espinho relevou o papel da qualidade dos jogadores na consolidação da ideia de jogo.

"Já me diverti no treino ontem. Nós, treinadores, vamos modelando o nosso jogo. Ir modelando o jogo é: nós temos ideias que começamos a trabalhar, começamos a estimular comportamentos no treino, mas a qualidade do jogador acrescenta. Por isso vamos modelando em cima da resposta deles. Coloco uma posse de bola aqui, e ela tem uma qualidade porque a técnica é alta. Isso diverte-me. Jogadores de qualidade acrescentam nossas ideias".

O técnico português explicou também aos jornalistas presentes aquele que é o estilo de jogo das suas equipas. "Quero um jogo que nos permita ter mais bola, sermos dominantes com posse, muita posse. Depois, para evitar correr para trás, precisamos ser agressivos na perda da bola. São dois momentos do jogo para evitar que essa equipa faça quilómetros e quilómetros andando para trás e para frente."

Vítor Pereira revelou muita ambição na hora de falar sobre os objetivos da sua estadia no clube paulista. De resto, tal ambição está em sintonia com a história do Corinthians, clube com dois Mundiais de Clubes da FIFA, uma taça Libertadores e 7 Campeonatos do Brasil.

"Para já, títulos. Para além da qualidade do jogo, é importante ganhar. Eu gosto de ganhar com qualidade de jogo, mas ganhar é fundamental. Num clube desta dimensão, com tantos adeptos, é importante lutar e competir por títulos. Eu posso prometer muito trabalho em busca dos títulos."

O novo treinador do Corinthians explicou ainda a escolha pelo novo clube, o sétimo no estrangeiro.

"O que me motiva é o lado técnico, tático e estratégico do jogo. A qualidade dos jogadores motiva-me, e tenho certeza que aqui temos qualidade, temos um campeonato com qualidade. O que me estimula, também, é o tamanho do clube e da claque, a paixão dos adeptos. E a insistência também, o lado emocional. A insistência do presidente, da direção, que me fez sentir querido, queriam muito que fosse eu. Depois comecei a conectar-me com os adeptos, percebi que também queriam, então, mesmo antes de vir, senti que já havia uma ligação. A minha decisão foi por aí."

Vítor Pereira conta com passagens por, entre outros clubes, Santa Clara, FC Porto, Olympiacos, Fenerbahçe ou SH SIPG, tendo ganho dois campeonatos em Portugal, um na Grécia e um na China. O primeiro desafio do português ao leme do Corinthians é frente ao rival da cidade, o São Paulo, numa partida a contar para o Campeonato Paulista.