Vítor Pereira após derrota do Flamengo: "Não é fácil jogar em altitude. Vamos reverter"

Os sauditas do Al Hilal apuraram-se oje para a final do Mundial de clube, ao derrotarem nas meias-finais, em Tanger, Marrocos, os brasileiros do Flamengo, do português Vítor Pereira, por 3-2.

Declarações de Vítor Pereira, treinador do Flamengo, após a derrota com o Independiente del Valle, em Quito (Equador), na primeira mão da Supertaça Sul-Americana

Sobre o jogo: "Não é fácil jogar aqui. A equipa adversária tem qualidade. Mas no primeiro tempo as melhores situações de golo foram nossas. Nós tivemos duas, três situações para fazer golo e acredito que se tivéssemos feito o golo teria sido uma vantagem importante para nós. Na segunda parte procuramos manter-nos equilibrados, reajustar, mas levámos com um golo de bola parada. Os jogadores que entraram, entraram bem. O Cebola ia fazer um golo... Mas a Recopa está em aberto. Estou convencido. Acredito sinceramente que em nossa casa vamos reverter o resultado."

Qualidade: "O que tem que ver é a qualidade, o que eles produziram e o que se produziu. Se tiveram grandes chances de golo ou não. Acho que as nossas foram mais claras."

Exibições: "Temos que buscar o equilíbrio, como todas as equipas. Nós podemos manter o quarteto (Arrascaeta, Ribeiro, Pedro e Gabigol), nunca disse que não poderia, mas temos que nos equilibrar de alguma forma. Repito, em condições difíceis, porque eles estão muito mais adaptados do que nós para jogar aqui. Mas conseguimos criar situações de golo, controlá-los e foi uma pena não termos concretizado uma das situações."

Sobre jogar a quase três mil metros de altitude: "O adversário está mais adaptado do que nós e conseguiu pressionar. Para nós, pressionar aqui não é fácil em termos físicos. A equipa vai pressionar à frente, mas, depois, para se posicionar, nestas condições, eles têm vantagem. Não há dúvida nenhuma. Com quatro mais três na frente com liberdade para se movimentarem e quase que deu certo. No segundo tempo tivemos que reajustar o triângulo da frente, invertemos e passamos a outra estrutura no sentido de criar dificuldades na frente e de contrariar melhor a largura deles por ser uma equipe que joga em linha de cinco, com muita variação e cruzamentos. Mas acho que estivemos bem, com exceção daquela bola parada que não conseguimos defender."